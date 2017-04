All’Università europea ci si allena per la Maturità

L’ateneo organizza un incontro gratuito con due docenti per aiutare gli studenti a superare con profitto le prove di fine anno



Paura dell’esame di maturità? Si avvicina la fine dell’anno scolastico e per molti studenti iniziano le ansie e le preoccupazioni. Ma c’è un modo per gestirle: tramite innanzitutto una buona preparazione e con qualche cosiglio psicologico. Giovedì 27 aprile, alle 15, all’Università Europea di Roma (via

degli Aldobrandeschi 190), si terrà il seminario gratuito “Obiettivo

Maturità”, per aiutare i ragazzi a superare l’esame con profitto, senza

ansia o paura.

L’incontro è per gli studenti del quinto anno delle scuole superiori. Sarà

un allenamento specifico, una sessione intensiva di preparazione all’esame,

con l’obiettivo di liberare le potenzialità dei giovani, vincendo timori e

freni. Alle 15, il professor Luigi Russo, docente di Storia Medievale all’Università Europea di Roma, offrirà consigli pratici per scrivere la tesina di

maturità.

Illustrerà come articolare la tesina in modo interessante e scientificamente esatto e spiegherà come redigere la bibliografia, fornendo i giusti riferimenti. Il docente sarà inoltre a disposizione per supervisionare, in sede, le bozze di tesina che gli studenti vorranno eventualmente portare con sé. Seguirà alle 16 un incontro con il professor Massimo Marchisio, docente di Processi cognitivi e decisionali all’Università Europea di Roma, che spiegherà come affrontare lo stress, gestire l’ansia e superare la prova orale.

Il professor Marchisio accompagnerà gli studenti in un percorso coinvolgente, all’insegna della creatività e della libera immaginazione, per allargare gli orizzonti, riscoprire e affermare le proprie potenzialità senza timori. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare lo 06.66543850, oppure scrivere un’email all’indirizzo orientamento@unier.it.

20 aprile 2017