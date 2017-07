Amatrice, Di Chio (Tgr Lazio) racconta la voglia di ripartire

Presentato alla Cittadella della Carità il libro della giornalista che dall’agosto scorso racconta per la Rai la realtà del terremoto che ha devastato il centro Italia

Si intitola, non a caso, “Amatrice, piccole storie per ricominciare” il libro della giornalista Rai Isabella Di Chio dedicato alla cittadina colpita dal sisma nell’estate 2016 e alla sua voglia di rinascere. Un racconto del lento e difficile ritorno alla normalità, presentato ieri, 5 luglio, alla Cittadella della Carità in via Casilina Vecchia, dopo la prima presentazione già avvenuta il 28 giugno nella Mensa area food della frazione San Cipriano, ad Amatrice.

Di Chio, che dall’agosto scorso racconta per la Tgr Lazio la realtà del sisma che ha colpito il centro Italia, presenta cinque storie liberamente ispirate a 4 donne a un giovane di Amatrice che le hanno concesso di utilizzare i loro nomi: storie che raccontano la forza e la voglia di ripartire, appunto, di una popolazione che l’inviata Rai ha potuto conoscere a fondo, nei lunghi periodi trascorsi sul posto. Il ricavato della vendita del libro, pubblicato dalle edizioni Torri del Vento e arricchito dalle illustrazioni di tre disegnatori palermitani, sarà devoluto alla ricostruzione del Comune reatino.

6 luglio 2017