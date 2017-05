Anteas, al via la fase finale del progetto “Antenne sociali”

La campagna contro disagio e solitudini si chiude con 18 momenti di incontro. L’evento nazionale a Roma il 21 giugno. «Vogliamo creare una rete diffusa»

Avviati nei giorni scorsi in Veneto i 18 momenti di incontro per la restituzione dei risultati in altrettanti territori con i quali si chiude il progetto “Antenne sociali” promosso da Anteas, Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà, in collaborazione con Fitus (Federazione italiana per il turismo sociale), con il supporto delle Anteas regionali e dei livelli di maggiore prossimità, corrispondenti a un territorio più circoscritto, come paese, cittadina, quartiere. L’obiettivo: generare esperienze di cittadinanza attiva contro il disagio e le solitudini. «Pensiamo che una comunità non possa restare a guardare senza riuscire a vedere tante persone e famiglie che in quanto sole finiscono per essere invisibili agli occhi di tutti», dice Sofia Rosso, presidente nazionale di Anteas, spiegando il significato di “Antenne sociali” giunto alla fase finale. Gli incontri proseguiranno fino al 19 giugno: tappa finale a Guspini, in Sardegna. L’evento nazionale di chiusura invece è in programma a Roma il 21 giugno.