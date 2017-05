Aperte le iscrizioni per le Scuole di arti e mestieri

Si possono inviare le richieste fino al 15 luglio, e dal 4 settembre fino a esaurimento posti. Per i corsi avanzati le iscrizioni si apriranno a settembre

Dalla fotografia all’erboristeria, ceramica, lavorazione di vetro, mosaico, pittura, affresco e arazzo, scultura e restauro, moda e web design. Sono tante le possibilità che offrono le quattro scuole romane del progetto Arti e mestieri di Roma Capitale. Dal 22 maggio fino al 15 luglio, e dal 4 settembre fino ad esaurimento posti, è possibile inviare le richieste di pre-iscrizioni ai corsi base delle Scuole. La prima fase, dal 22 maggio al 4 giugno, è dedicata a chi non è mai stato iscritto prima, mentre dal 5 giugno e fino a completamento posti, sono aperte anche a chi ha già frequentato le lezioni. Per i corsi avanzati e di perfezionamento le pre-iscrizioni si apriranno a settembre.

Le domande possono essere presentate ad un solo corso, e soltanto nel caso in cui rimangano posti vuoti e dopo aver verificato che il calendario delle lezioni non si sovrapponga, è possibile iscriversi ad una seconda specialità. I corsi si svolgono dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 21. Possono iscriversi tutti coloro che abbiano superato l’età della scuola dell’obbligo. Per gli stranieri è richiesto il permesso di soggiorno valido.





22 maggio 2017