Aperture serali per i musei di Roma

Al via da sabato 4 febbraio il nuovo ciclo di attività per i musei di Roma, che durerà fino al 26 marzo, promosso dall’assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale insieme alla Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. A renderlo possibile, come già avvenuto nei 5 sabato tra novembre e dicembre e nel tempo di Natale, la collaborazione con diverse istituzioni culturali cittadine, tra cui Fondazione Musica per Roma, Teatro di Roma, Teatro dell’Opera, Casa del Jazz, Accademia di Santa Cecilia, Università Roma Tre, Sapienza Università degli Studi e Agro Camera, azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per alcuni percorsi dedicati alla cultura enogastronomica.

Nei piccoli musei della città sono in programma eventi a ingresso completamente gratuito, il sabato e la domenica negli orari di apertura ordinaria. Ancora, promozione speciale per L’Ara com’era, in programma al Museo dell’Ara Pacis ogni venerdì e sabato dalle 19.30 alle 24, dove si potrà acquistare un biglietto d’ingresso ridotto presentando il biglietto d’ingresso vidimato degli eventi di animazione del weekend nei Musei in Comune. La promozione è valida per il weekend in corso o il successivo.Per informazioni: tel. 060608, www.museiincomuneroma.it, Facebook @Museiincomuneroma,Twitter @museiincomune, Instagram @Museiincomuneroma, #ArtWeekEnd.

3 febbraio 2017