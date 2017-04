Arriva in città lo scooter sharing elettrico

Si potrà accedere a tutte le ZTL compresa quella del tridente. Preservare l’ambiente promuovendo la mobilità sostenibile. Pronti 240 scooter

Una presentazione in contemporanea: Lisbona, Madrid e Roma. Il 27 aprile è arrivato in città eCooltra, il nuovo servizio di noleggio scooter elettrici a minuti; un concetto di mobilità in grado di integrare perfettamente il trasporto pubblico e il trasporto privato e aiutare a preservare l’ambiente promuovendo la mobilità sostenibile. Con gli scooter elettrici sarà possibile entrare in tutte le ZTL così come nel Tridente. Attraverso uno smartphone si potrà prenotare il mezzo per prenderlo e lasciarlo ovunque si desidera.

È sufficiente scaricare l’app eCooltra sul proprio smartphone e registrarsi per individuare lo scooter disponibile in quel momento più vicino, prenotarlo e guidarlo a un costo di 0,24€ al minuto. Una volta effettuata la prenotazione, l’utente ha 15 minuti di tempo (completamente gratuiti) per raggiungere lo scooter e iniziare il suo viaggio o in alternativa cancellare la prenotazione senza alcun costo aggiuntivo.

Raggiunto il veicolo prenotato, l’utente dovrà aprire il vano sottosella in cui trova il primo casco (il secondo si trova nel baule posteriore). Lo scooter si accende senza chiave, attraverso il sistema chiamato Keyless Start/Stop con il pulsante collocato sotto il manubrio. Una volta completato il tragitto, posto lo scooter sul cavalletto, l’utente utilizzerà l’app sul proprio smartphone per mettere in pausa o terminare il noleggio, riponendo il casco nel vano sottosella.



«Abbiamo lanciato eCooltra a Barcellona ​​nel marzo 2016 con una flotta di 250 scooter e attualmente ne abbiamo in circolazione 360. Roma è una delle città più importanti e complesse d’Europa e il servizio eCooltra si pone come offerta complementare tanto al trasporto pubblico, quanto a quello privato» ha commentato Timo Buetefisch, CEO di Cooltra, continuando «abbiamo grandi aspettative riguardo il lancio di eCooltra a Roma: da subito la città potrà contare su una flotta di 240 scooter ma il nostro obiettivo è di ampliarla già nel 2018».

