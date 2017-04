Arrivano nuovi rifugiati nelle case del Vaticano

I nuclei finora ospitati hanno trovato altre sistemazioni: accolti tredici nuovi profughi. Tra loro una donna strappata all’Isis che ha appena dato alla luce una bambina

Sono rimaste poco più di un anno, in Vaticano, le famiglie di rifugiati siriani ospitate da Francesco e arrivate in Italia tramite i corridoi umanitari promossi dalla comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese. Faranno spazio ad altri rifugiati nei tre appartamenti messi a disposizione dell’Elemosineria vaticana. Negli ultimi mesi informa monsignor Krajewski, «le prime famiglie ospitate, essendo state aiutate a trovare i mezzi per essere indipendenti, hanno lasciato questi apparta-menti ad altre tre: due famiglie di religione cristiana e una musulmana, per un totale di tredici persone».

Due delle famiglie ospitate, «che in Siria hanno subito rapimenti e altre discriminazioni a causa della religione cristiana, sono arrivate nel mese di marzo in Italia: il primo nucleo è composto da una mamma con due figli adolescenti, con la nonna, una zia e un’altra donna siriana che vive con loro, mentre la seconda famiglia è una giovane coppia, alla quale è nata due settimane fa la prima figlia, di nome Stella, proprio nell’appartamento che li ospita. La mamma era stata rapita per vari mesi dall’Isis, ora in Italia ha ritrovato la serenità».

La terza famiglia ospitata, è la prima ad essere arrivata in Italia nel febbraio 2016, più di un anno fa. «È composta dai due genitori con due figli, dei quali la prima è malata ma ora è avviata – continua la nota dell’Elemosiniere – verso un felice percorso di integrazione. I bambini frequentano regolarmente le scuole elementari, la mamma è iscritta al Corso di Laurea per Mediatori interculturali e, pochi giorni fa, ha iniziato un tirocinio per l’inserimento lavorativo».

3 aprile 2017