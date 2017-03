Asili nido, da aprile le iscrizioni online

Si aspetta per i primi giorni di aprile l’avviso pubblico che aprirà, di fatto, le iscrizioni agli asili nido di Roma Capitale per l’anno 2017 – 2018. Iscrizioni che si potranno effettuare esclusivamente in modalità online. Proprio per questo, in vista della pubblicazione del bando il Dipartimento Scuola del Campidoglio invita intanto le famiglie a procedere con l’identificazione al portale di Roma Capitale, che è subordinata all’invio della documentazione richiesta per la verifica dei dati personali inseriti online e si completa entro alcuni giorni dalla ricezione dei documenti. «Si consiglia pertanto di procedere per tempo alla procedura di identificazione», sottolineano dal Colle, ricordando che invece non è necessario identificarsi se si ha già la nuova identità digitale universale del sistema Spid (Sistema pubblico di identità digitale).

Tra le indicazioni per le famiglie c’è anche quella di avviare da subito la procedura per il rilascio dell’attestazione Isee da parte dell’Inps – anche tramite i Caf autorizzati -, visto che per la frequenza all’asilo nido è previsto il pagamento di un contributo che varia secondo il valore dell’Isee del nucleo familiare, oltre che secondo la fascia oraria prescelta per la fruizione del servizio.

Per i residenti nel territorio di Roma Capitale che non abbiano mai richiesto l’identificazione al portale e abbiano difficoltà ad avviare la procedura, assicurano dal Campidoglio, sono a disposizione gli sportelli demografici dei singoli municipi.

16 marzo 2017