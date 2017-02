Asili nido, verso le iscrizioni

Anche quest’anno, domande da presentare esclusivamente online. In vista dell’apertura dei termini, Roma Capitale invita intanto a identificarsi al portale

Sarà pubblicato intorno alla metà del mese di marzo il bando per le iscrizioni agli asili nido di Roma Capitale per l’anno educativo 2017-2018. Anche quest’anno, informa il Dipartimento Scuola del Campidoglio, le domande possono essere inoltrate soltanto in modalità online. L’invito è quindi ad avviare intanto il processo di identificazione al portale di Roma Capitale, subordinato all’invio della documentazione richiesta per la verifica dei dati personali inseriti online. Il completamento dell’iter avviene in genere entro pochi giorni dalla ricezione dei documenti. «Non ci si deve invece identificare – ricordano dal Campidoglio – se si ha già la nuova identità digitale “universale” del sistema Spid (Sistema pubblico di identità digitale). I residenti nel territorio di Roma Capitale che non abbiano mai richiesto l’identificazione al sito capitolino possono avviare l’iter anche presso gli sportelli demografici dei municipi (informazioni online).

Per la frequenza al nido, evidenziano dal Dipartimento Scuola, è previsto il pagamento di un contributo che varia secondo il valore dell’Isee del nucleo familiare, oltre che secondo la fascia oraria di fruizione del servizio. «Consigliabile dunque avviare da subito la procedura di rilascio dell’attestazione Isee da parte dell’Inps, anche tramite i Caf autorizzati».

22 febbraio 2017