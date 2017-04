Atac, a maggio bici gratis sull’intera rete

Il provvedimento pensato per incentivare l’uso delle due ruote per gli spostamenti in città. Sempre a maggio l’European Challange

Dal primo al 31 maggio, su tutta la rete Atac, accesso gratuito per tutti i mezzi a pedali. L’iniziativa è stata pensata per incentivare l’uso delle biciclette per gli spostamenti in città, e prende vita in contemporanea con l’European Cycling Challange 2017, una sfida a squadre fra ciclisti urbani che si svolge in tutta Europa contemporaneamente e che durerà per tutto il mese di maggio. Per partecipare è sufficiente iscriversi gratuitamente alla squadra di Roma sul sito cyclingchallenge.eu e scaricare l’applicazione Naviki.

In questo modo vengono tracciati gli spostamenti in bici durante il periodo dedicato alla gara, permettendo ai ciclisti di contribuire ad incrementare il monte-chilometri percorsi dalla propria città. A vincere sarà la città i cui cittadini avranno pedalato di più. Roma è iscritta grazie all’Agenzia per la mobilità che, con il supporto del progetto Pasta (Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches), promuove la riduzione degli spostamenti in auto proponendo le forme di mobilità attiva e sostenibile, cioè quella a piedi, in bici o con il Tpl, e valuta gli effetti sulle condizioni di salute degli abitanti.

