Atac e Tpl scioperano l’8 marzo

Agitazione di 24 ore indetta dai maggiori sindacati: saranno coinvolti bus, tram, metropolitane, ferrovie regionali, la Roma – Lido e le linee periferiche

Tornano a scioperare i lavoratori dell’Atac. Mercoledì 8 marzo mezzi pubblici a rischio per l’agitazione di 24 ore indetta dai sindacati Orsa Tpl e Faisa Cisal e da Cgil, Cisl, Uil e Usb per quel che riguarda il personale della Roma Tpl. Lo sciopero coinvolgerà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo e Roma-Lido e le linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl. Il servizio, informa l’Agenzia per la Mobilità, sarà comunque regolare durante le due fasce di garanzia.



Nel dettaglio, lo scioperò inizierà a partire dalle ore 8.30 di mercoledì fino alle 17.00, per riprendere poi dalle ore 20.00 fine a fine servizio. Per rimanere aggiornati su eventuali cambiamenti di orario e/o modalità, è possibile consultare anche il sito della Commissione di Garanzia Sciopero all’indirizzo web http://www.cgsse.it/

3 marzo 2017