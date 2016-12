Atac, quest’anno metro aperta il pomeriggio di Natale

Raggiunta l’intesa con i sindacati unitari. Il 24 le ultime corse alle 21. Il 25 i mezzi attivi dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 21. Treni attivi solo la mattina

È stato raggiunto l’accordo tra Atac e le Rappresentanze sindacali unitarie sugli orari del trasporto pubblico romano. Ecco la novità: il 25 dicembre le metropolitane funzioneranno anche di pomeriggio. Il 24, invece, le ultime corse partiranno alle 21 sia per la metro che per la rete di superficie (bus, filobus e tram). Durante la notte saranno in strada le 28 linee di bus notturni. Le ultime corse della Roma-Lido partiranno alle 20.45 e alle 21.30 dai capolinea di Colombo e Piramide.



Per la Termini-Centocelle, l’ultima corsa partirà alle 21,30 da Termini e sulla tratta urbana della Roma Nord, alle 21,30 da Montebello. A Natale bus, filobus, tram e metrò saranno attivi dalle 8,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 21. Ciò significa che, a differenza del passato, le metropolitane A, B/B1/C saranno aperte anche nel pomeriggio. Al contrario, i treni per Ostia, Centocelle e Viterbo saranno in servizio solo durante la mattina.

Il 24, il 25 e il 26 dicembre, servizio regolare per i bus notturni, le linee N. A Capodanno si ripete lo schema differenziato tra bus-tram e metrò. Le linee A, B/B1 e C, infatti, nella notte tra il 31 e l’1 resteranno aperte sino alle 2,30, per consentire afflusso e deflusso dagli eventi previsti in città. Bus e tram, invece, si fermeranno alle 21 ma con alcune eccezioni, ovvero le linee, anche notturne, che collegano con i luoghi in cui sono in programma gli eventi. L’elenco di queste linee, che prolungheranno il servizio sino alle 2,30, verrà definito nelle prossime ore. Il Primo gennaio 2017, infine, il servizio sull’intera rete inizierà alle 8.

