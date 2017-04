Attacco a Idlib (Siria), il vescovo Audo: «Vicenda destabilizzante»

Il presule alla guida della diocesi caldea di Aleppo commenta il bombardamento con armi chimiche nella provincia ancora in mano a milizie anti – Assad

«In questa situazione così frammentata, con tanti interessi e attori in gioco, è difficile poter essere sicuri al cento per cento di come stanno le cose. Ma per quello che conosciamo in base alle nostre esperienze, non riesco proprio a immaginare che il governo siriano sia così sprovveduto e ignorante da poter fare degli “errori” così madornali». È il commento rilasciato all’Agenzia Fides dal vescovo siriano Antoine Audo riguardo al bombardamento con armi chimiche realizzato presso Khan Shaykun, nella provincia siriana di Idlib, in una zona ancora in mano a milizie anti-Assad, a cominciare da quelle del fronte qaidista al Nusra. Bombardamento che ha provocato la morte di decine di persone, compresi molti bambini.

Il presule, alla guida della diocesi caldea di Aleppo oltre che responsabile di Caritas Siria, ammette che gli scenari del conflitto siriano appaiono spesso enigmatici e manipolati da contrapposte propagande. «Già in altri passaggi delicati della guerra – aggiunge – episodi di uso delle armi chimiche hanno avuto un impatto destabilizzante sull’intero quadro. Due giorni fa, il Presidente Usa Donald Trump aveva detto che Assad fa parte della soluzione del problema siriano. Adesso fa dichiarazioni per dire il contrario. Ci sono interessi delle forze regionali implicate nella guerra. Conviene sempre tener conto di questo – asserisce -, soprattutto quando certe cose si ripetono con dinamiche molto simili, e innescano le stesse reazioni e gli stessi effetti già sperimentati in passato».

Fides ricorda che già il 21 agosto 2013 si verificò un attacco chimico a Gutha, nei sobborghi sud-orientali di Damasco in mano alle forze anti-Assad. L’attacco avvenne dopo che l’allora Presidente Usa Barack Obama, circa un anno prima, aveva indicato proprio l’utilizzo di armi chimiche come «linea rossa» per un possibile intervento armato contro la Siria. «Governo siriano e milizie anti-Assad si sono sempre rinfacciati a vicenda la responsabilità di quell’attacco». Su iniziativa russa, «quella fase di acuta crisi internazionale – segnata dall’ombra di un imminente intervento militare diretto degli Usa contro il regime di Assad – fu risolta con l’adesione della Siria alla Convenzione sulle armi chimiche, e con la successiva distruzione dell’arsenale chimico siriano, avvenuta sotto l’egida dell’Onu».

5 aprile 2017