Attentati in Egitto, il cordoglio del patriarcato copto-cattolico

«Profonda solidarietà alla Chiesa copta, colpita, ancora una volta, nel suo stesso cuore» è arrivata anche dal Patriarcato latino di Gerusalemme. In una nota diffusa all’indomani del duplice attentato rivendicato dall’Isis nella chiesa di Mar Girgis, a Tanta, e davanti alla cattedrale di San Marco, ad Alessandria d’Egitto, nella Domenica delle Palme, si legge che «il Patriarcato latino condivide il terribile dolore della Chiesa copta; desidera renderla partecipe di tutta la sua vicinanza e della sua preghiera ardente in questa nuova prova». Nel testo si ricordano infatti i dolorosi precedenti: «Il 1° gennaio 2011, un attentato esplosivo uccise 21 persone riunite, con tante altre, per festeggiare il nuovo anno in una chiesa copta di Alessandria. Domenica 11 dicembre 2016 un altro attentato è costato la vita a oltre 25 fedeli copti mentre partecipavano alla Messa nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Che questi innocenti, martiri per la loro fede, possano intercedere presso il Signore crocifisso e risorto, affinché cessi la violenza e venga la pace nel Paese e in tutta la regione».