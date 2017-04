Aziende e privati sostengono progetti di crescita al Bambino Gesù

Svilupperanno la “Biobanca”, finalizzata alla ricerca clinica, e il potenziamento dei serivizi di accoglienza destinati a famiglie che vengono da fuori per lunghe degenze

Ha preso il nome di “I4Children” la comunità di aziende e sostenitori privati impegnati nel sostegno all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, il più grande policlinico pediatrico in Europa. Come si legge in una nota, si tratta di «un progetto sociale che mira a sostenere in modalità innovative i diversi obiettivi di crescita dell’Ospedale pediatrico». I primi due progetti sono lo sviluppo della “Biobanca”, finalizzata alla ricerca clinica, e il potenziamento dei servizi di accoglienza destinati alle famiglie che vengono da fuori città per lunghe degenze.

Dopo una campagna di comunicazione che ha coinvolto diverse personalità del mondo dello spettacolo e dello sport, “I4Children” viene presentato questa sera, a Roma, in un evento a cui parteciperanno anche Gigi Proietti e Sebastiano Somma. «La campagna di comunicazione integrata – prosegue la nota – è stata realizzata pro bono dal Gruppo Hdrà, che collabora già da tempo con la Fondazione Bambino Gesù Onlus».

«Siamo convinti – spiega il presidente di Hdrà, Mauro Luchetti – che la comunicazione possa avere un ruolo decisivo nella creazione di una grande rete di sostenitori di questo grande ospedale pediatrico e quindi nello sviluppo degli importanti progetti di ricerca e di accoglienza». Per Francesco Avallone, segretario generale della Fondazione Bambino Gesù, «è importante poter contare sul sostegno di una comunità di aziende che ci aiutino a realizzare progetti concreti per la salute dei bambini e l’accoglienza delle famiglie». «Vogliamo costruire una rete di solidarietà che veda ciascuno di noi coinvolto in prima persona. Tutti insieme – conclude – dalla parte dei bambini».

7 aprile 2017