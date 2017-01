Azzardo, il Modavi lancia la campagna contro il gioco patologico

Il progetto “Mind the G.A.P.”, finanziato dal ministero delle Politiche sociali. Presentato anche un software per la limitazione dell’accesso dei minori ai giochi on-line

“Mind the G.A.P – Attenti al gioco d’azzardo patologico” è il progetto realizzato da Modavi onlus, grazie al finanziamento del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che punta su una campagna di informazione e sensibilizazione. Nel corso della conferenza di presentazione sono stati dibattuti i recenti dati sul fenomeno, illustrati gli obiettivi perseguiti dall’iniziativa e, in particolare, è stato presentato un software innovativo per l’uso controllato e responsabile del web, finalizzato alla limitazione dell’accesso dei figli ai giochi on-line mediante l’inibizione da parte dei genitori. Il progetto interesserà, oltre al Lazio, altre 19 regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, , Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto); 20 le province coinvolte (Aosta, Ascoli Piceno, Catania, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Isernia, L’Aquila, Lecce, Milano, Napoli, Padova, Perugia, Potenza, Roma, Salerno, Sassari, Torino, Udine). In particolare, per favorire il coinvolgimento dei giovani, è stato ideato un “Foto Contest” dedicato a studenti di età compresa tra gli 11 e i 14 anni frequentanti le scuole secondarie di primo grado.

«Con il Progetto “Mind the G.A.P – ha spiegato Maria Teresa Bellucci, presidente Modavi – intendiamo realizzare una campagna nazionale volta alla realizzazione di interventi di informazione, prevenzione e contrasto delle dipendenze patologiche, con particolare riguardo alla ludopatia e al gioco d’azzardo». Secondo le ultime stime, ha continuato, «nel 2016 gli italiani hanno speso la cifra record di 95 miliardi di euro nel gioco, più di quanto il governo spende annualmente per l’istruzione e quasi quanto gli italiani spendono per mangiare. Negli ultimi anni si è fatto molto per arginare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico, ma le iniziative normative sono ancora a macchia di leopardo». L’auspicio del Modavi è dunque che «dal dibattito parlamentare – conclude la presidente Bellucci – emerga un orientamento volto a recepire in un’organica disciplina nazionale le esperienze più interessanti realizzate a livello regionale e locale».

12 gennaio 2017