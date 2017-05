Azzardo, la delusione della Consulta: «Non c’è voglia di trasparenza»

Dopo la Conferenza unificata Stato-Regioni e la presentazione della proposta del governo sul riordino del settore, interviene il presidente monsignor D’Urso

Si dice «insoddisfatto e deluso» monsignor Alberto D’Urso, presidente della Consulta nazionale antiusura, che interviene all’indomani della Conferenza unificata Stato-Regioni nella quale è stata presentata la proposta del governo sul riordino del settore dell’azzardo. Proposta nella quale si parla di d esempio 150 metri di distanza delle sale dai luoghi sensibili, «mentre precedentemente erano 200 i metri», sottolinea il presidente della Consulta, «per non parlare del fatto che governatori e sindaci impegnati nel contrasto al gioco d’azzardo hanno previsto anche 500 metri».

In generale, per D’Urso, «il discorso è ancora molto ambiguo. Il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta si era impegnato con noi a farci avere per tempo il documento per eventuali osservazioni, invece non ci ha fatto ricevere nulla. A me pare che non ci sia nessuna voglia di trasparenza e questo significa che sul governo ci sono pressioni». E ancora: «Si fa differenza tra gioco legale e illegale, ma se l’azzardo fa male, cosa significa questa distinzione? Anche con la legge di Stato si può uccidere e il morto c’è sempre». Di qui la constatazione: «Siamo come Davide di fronte a Golia, perché dall’altra parte c’è una potenza monetaria indescrivibile, ma noi continueremo la nostra lotta».