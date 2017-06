Azzardo, nuovo appello delle associazioni al governo

Diffusa una nota sottoscritta da 11 sigle, in vista della Conferenza unificata Stato – Regioni del 22 giugno. L’invito a un dialogo «onesto e sincero»

«Un dialogo franco, onesto e sincero negli obiettivi da perseguire e negli strumenti da utilizzare al fine di tutelare il bene comune e salvaguardare l’interesse pubblico», perché «un taglio netto all’abuso di azzardo resta il nostro obiettivo principale». Questa la richiesta rivolta al governo dalle 11 sigle firmatarie del nuovo appello in vista della Conferenza unificata Stato Regioni, convocata per il 22 giugno, per il riordino di una parte dei giochi d’azzardo. Un invito a recepire le misure indicate nei sette punti dell’appello inviato lo scorso 23 maggio. L’obiettivo: «Ridurre non solo l’offerta ma anche il consumo di gioco d’azzardo», si legge al primo punto. Quindi, «la pubblicità al gioco d’azzardo va rapidamente estinta in maniera assoluta con l’impegno a discutere in Aula e approvare i progetti di legge presentati in tal senso alle due Camere da oltre 200 parlamentari».

I firmatari dell’appello, tra cui Consulta nazionale antiusura, Cartello “Insieme contro l’azzardo” e Caritas italiana, esortano a tradurre la giurisprudenza favorevole a Comuni e Regioni in un «concreto, esplicito e incondizionato riconoscimento agli enti locali di totale autonomia potestà regolamentare e legislativa in materia». Anche «le Aziende sanitarie devono dispiegare l’offerta di presa in carico terapeutico e predisporre la sorveglianza sanitaria su tutti i locali dove si esercita gioco d’azzardo, con divieto ovunque di consumo di alcolici e di fumo». Nel testo si invita anche ad estendere «rapidamente» alle persone fisiche l’articolo 14 della legge antiusura – quello che istituisce il fondo di solidarietà -, «a cominciare dalle vittime di usura connessa alla dipendenza da gioco d’azzardo». Ancora, «va stabilita una moratoria integrale di ogni tipo e struttura di nuovi giochi».

Da ultimo, le associazioni chiedono che siano messi a disposizione di Comuni, Asl, cittadini e ricercatori «i dati, scorporati per tipologia, provincia e città, dei flussi di denaro a oggi movimentati dall’azzardo», con l’obiettivo di «rendere efficace ogni azione di contrasto». Al governo la richiesta di «essere aggiornate con largo anticipo sui testi delle norme che si intende inserire in materia di azzardo, anche come emendamenti, nella Legge di stabilità 2018».

16 giugno 2017