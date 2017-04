Banco farmaceutico, al via la raccolta online

Fino al 1° luglio è possibile donare online, a beneficio del Centro odontoiatrico di solidarietà vincenziana, che assiste ogni anno circa 800 persone

Dal 1° aprile fino al 1° luglio è possibile donare un medicinale per il Centro odontoiatrico di solidarietà vincenziana di Roma direttamente online, attraverso l’applicazione DoLine.it, da tablet e smartphone. È la nuova iniziativa di Banco farmaceutico, realizzata grazie alla collaborazione di Fondazione Tim, a beneficio della struttura che assiste ogni anno circa 800 persone, tra cui 45 bambini, erogando 2.500 prestazioni odontoiatriche a indigenti, persone con reddito minimo, prive di assistenza sanitaria e immigrati. A renderlo possibile, l’attività volontaria e gratuita di 48 persone: 22 odontoiatri, 3 odontotecnici, 1 assistente alla poltrona e 22 persone addette all’accoglienza e segreteria.

Quello che serve, dunque, sono i farmaci, che dal 1° aprile è possibile donare collegandosi al sito DoLine.it e selezionando la campagna Centro odontoiatrico San Vincenzo o direttamente dall’url https://goo.gl/7JiIhM. È inoltre possibile scaricare l’applicazione da iTunes, Google Play e Windows Store. Attualmente, i medicinali più urgenti sono antibiotici, antinfiammatori, analgesici, antipiretici, stomatologici, prodotti per l’igiene di bocca e denti e per protesi dentarie.

Secondo “Nuove povertà e bisogni sanitari”, indagine Doxa realizzata in esclusiva per Banco farmaceutico, un italiano su due, nel corso degli ultimi mesi, ha rinunciato ad acquistare farmaci per ragioni economiche mentre uno su quattro ha rinunciato ad effettuare visite. Il 49% degli italiani, inoltre, ha dovuto rinunciare almeno una volta durante l’anno a visite e cure odontoiatriche. Tra i lavoratori precari, la percentuale sale all’85%.

3 aprile 2017