Beatificato a Osaka il samurai Takayama Ukon

Beatificato oggi, martedì 7 febbraio, a Osaka, in Giappone, il martire Justus Takayama Ukon: un «autentico guerriero di Cristo, non con le armi di cui era esperto, ma con la parola e l’esempio», lo ha definito il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei santi. Signore feudale e samurai, vissuto nel XVI secolo, sposato e padre di 5 figli, scelse la via dell’esilio piuttosto che abiurare la fede cristiana. Fedele fino alla fine alla legge della carità, che incarnava nella sua vita, insieme al padre Dario.

Le persecuzioni iniziarono nel 1587 quando lo shogun Hideyoschi ordina l’espulsione dei missionari. Ukon e suo padre rinunciano agli onori, scegliendo la povertà. Vennero poi le crocifissioni, infine nel 1614, quando lo shogun Tokugawa bandì definitivamente il cristianesimo, Ukon per non abiurare va in esilio nelle Filippine assieme a 300 cristiani. Morirà circa 40 giorni dopo il suo arrivo. «La fedeltà al Signore Gesù – le parole del cardinale Amato – era così fortemente radicata nel suo cuore, da confortarlo nella persecuzione, nell’esilio, nell’abbandono. La perdita della sua posizione di privilegio e la riduzione a una vita povera e di nascondimento non lo rattristarono, ma lo resero sereno e perfino gioioso perché si manteneva fedele alle promesse del battesimo».

7 febbraio 2017