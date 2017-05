Bike sharing, nuove bici elettriche con fondi europei

Finanziato, per 700mila euro, un progetto di mobilità sostenibile per la zona Eur-Laurentino-Torrino e Spinaceto: 6 hub con 13 bici

La Commissione europea ha approvato un piano da 700mila euro per l’acquisto di bici elettriche che andranno a formare il servizio di bike sharing elettrico della zona Eur-Laurentino-Torrino-Spinaceto nel IX municipio. Saranno realizzati sei e-hub, innovativi posteggi per bici a pedalata assistita, ciascuno dotato di 13 biciclette elettriche, per un totale di 78 mezzi che saranno a disposizione dei cittadini per due anni. Il progetto comunitario si chiama Elviten e, come detto, viene finanziato col maxi-programma Horizon 2020.

Il progetto comunitario non si riferirà solo a bici elettriche in affitto: il sistema consentirà di misurare l’effettivo gradimento di questo tipo di mezzo e di capire che uso ne fanno gli utenti in base alle loro reali necessità. In questo modo, sottolinea l’assessore alla Città in movimento, Linda Meleo, «possiamo testare il gradimento dei cittadini verso il bike sharing, sfruttando le nuove tecnologie sostenibili. Il progetto ribadisce il nostro impegno per la smart mobility a Roma, volto a garantire la sicurezza su due ruote».

25 maggio 2017