Carità del Papa: il 25 giugno la colletta per la Giornata

I soci del Circolo S. Pietro collaboreranno alla raccolta che potrà essere consegnata direttamente a loro o versata presso l’Ufficio amministrativo del Vicariato

Domenica 25 giugno, in comunione con tutta la Chiesa, la diocesi di Roma e tutte le diocesi italiane celebreranno la “Giornata per la carità del Papa”. «Il Santo Padre – scrive il cardinale Agostino Vallini in una lettera alla diocesi in vista dell’annuale ricorrenza -– non cessa di ricordarci che questo è il tempo della misericordia e, come ha scritto nella lettera apostolica Misericordia et misera, lo è in modo speciale “perché i poveri sentano su di sé lo sguardo rispettoso ma attento di quanti, vinta l’indifferenza, scoprono l’essenziale della vita”. Le offerte raccolte con le quali Papa Francesco viene in soccorso di tanti poveri in tutto il mondo – sottolinea il porporato – sono lo sguardo rispettoso ma attento di ciascuno di noi che si sente partecipe della sofferenza altrui».

Nella giornata del 25 giugno, quindi, è in programma una colletta in tutte le chiese della diocesi. Vallini chiede ai parroci e ai rettori di chiese di spiegare ai fedeli l’importanza e il significato di questo gesto di carità, «che per la nostra Chiesa diocesana è del tutto particolare, essendo il Papa il nostro vescovo». I soci del Circolo S. Pietro collaboreranno, in accordo con le parrocchie, alla raccolta che potrà essere consegnata direttamente a loro o versata presso l’Ufficio amministrativo del Vicariato. Da segnalare che da alcuni mesi la carità del Papa ha un nuovo sito web, consentendo così la possibilità di una più estesa partecipazione alla solidarietà. Sul sito plurilingue, nato per volontà della Santa Sede, è possibile non solo approfondire i significati del gesto di carità ma anche offrire on line un apporto concreto alle opere di misericordia, di carità cristiana, di pace e di aiuto alla Santa Sede.

15 giugno 2017