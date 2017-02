Caritas: corso per operatori dei centri d’ascolto del settore Ovest

Formazione al via il 28 febbraio, nella parrocchia di Sant’Ambrogio. 5 incontri bisettimanali, dedicati alle comunità delle prefetture 32 e 33



Si rivolge ai nuovi operatori parrocchiali che desiderano «partecipare all’esperienza del centro di ascolto già costituito o di nuova costituzione», ma anche a operatori di esperienza «che desiderano aggiornare la propria formazione», il corso base organizzato dalla Caritas romana per il settore Ovest della diocesi. Destinatarie: le comunità parrocchiali delle prefetture 32 e 33. Il via alle lezioni è fissato per martedì 28 febbraio nella parrocchia di Sant’Ambrogio, in via Girolamo Vitelli 23 (Metro A “Baldo degli Ubaldi”), dove si terranno tutti e 5 gli incontri in calendario, con cadenza bisettimanale. L’appuntamento è per il martedì e il venerdì dalle 17 alle 20.

Identità pastorale del centro di ascolto; funzione e compiti del centro di ascolto; l’équipe del Cda e il lavoro di gruppo; dalla richiesta al bisogno; lavoro di rete con il territorio. Questi i temi al centro del corso. L’obiettivo, spiegano dalla Caritas, è «orientare meglio nel servizio di ascolto e nell’offrire aiuto alle persone e famiglie in situazioni di difficoltà rendendo testimonianza della carità attraverso la sollecitudine comunitaria e fraterna, il riconoscimento della dignità e la promozione delle potenzialità delle persone».

7 febbraio 2017