Caritas e Simply insieme per le famiglie in difficoltà

Il 6 maggio in 54 supermercati della catena torna la raccolta alimentare a vantaggio dei 4 Empori della solidarietà attivi nella Capitale, di cui usufruiscono 1.500 nuclei

Sono 54 i supermercati Simply, IperSimply e PuntoSimply della Capitale che aderiscono alla sedicesima raccolta alimentare in programma per il prossimo 6 maggio. A beneficiarne, i 4 Empori della Solidarietà attivi a Roma: il primo, quello “storico”, all’interno della Cittadella della Carità – Santa Giacinta, ma anche quelli di Spinaceto, Trionfale e l’ultimo, aperto a Montesacro.

Per tutta la giornata oltre 600 volontari Caritas, presenti nei punti di raccolta, illustreranno l’iniziativa ai clienti, distribuendo materiale informativo e sacchetti in cui inserire le donazioni. Con la Raccolta si riforniranno gli Empori: veri e propri supermercati di medie dimensioni a cui possono accedere gratuitamente persone indigenti che si rivolgono alle parrocchie e ai servizi diocesani, di cui al momento usufruiscono circa 1.500 famiglie.

I beni richiesti sono generi alimentari di facile conservazione e stoccaggio, come pasta, riso, olio, caffè, orzo e scatolame, ma anche prodotti per l’infanzia, dai pannolini alle pappe, agli omogeneizzati, e per l’igiene.

La collaborazione tra Caritas Roma e Simply dura dal 2008 e permette ogni anno la raccolta di oltre 170 tonnellate di alimenti e prodotti di prima necessità che vengono donati dai clienti, aiutando le famiglie sempre più numerose che usufruiscono degli Empori.

20 aprile 2017