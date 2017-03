Cattolica, nuovo record di candidati per Medicina e Odontoiatria

Iscritti alla prova di selezione, il 30 marzo alla Fiera di Roma, in quasi 9mila da tutta Italia. L’anno scorso erano 8.338. Il test: 120 quesiti a risposta multipla

Sono 8.907 i candidati al concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria alla Cattolica di Roma, in programma giovedì 30 alle 22 alla Fiera di Roma. «Un nuovo record rispetto allo scorso anno – rivendicano dall’ateneo -, quando i candidati furono 8.380: un trend in crescita costante». Nel dettaglio, sono iscritti 8.330 candidati per Medicina, per lo più donne (5.525, contro 2.805 maschi), che si contenderanno i 270 posti a concorso, con un rapporto di circa 1 ammesso ogni 30 candidati; sono invece 577 i candidati per i 25 posti di Odontoiatria (294 femmine e 283 maschi): 1 ammesso ogni 23 partecipanti al concorso.

Come sempre, i candidati provengono da tutte le regioni d’Italia: molti dal Lazio (rispettivamente 1.638 per Medicina e 144 per Odontoiatria), ma anche da Campania (1.685 e 69), Puglia (1.137 e 65), Sicilia (986 e 58), Calabria (652 e 47), Abruzzo (248 e 22) e Lombardia (296 e 21), e così via. La prova si svolgerà anche quest’anno presso l’Ente Fiera di Roma, in via Portuense. Previsto un servizio di bus navetta che accompagnerà i candidati dalla stazione ferroviaria e dalla fermata all’ingresso Est fino all’ingresso Nord della Fiera. A disposizione dei partecipanti un dettagliato vademecum a cura del Servizio Gestione carriera e servizi agli studenti della sede romana dell’ateneo, per informare e rendere più agevole l’arrivo e i percorsi presso il luogo del test. Dall’ingresso della Fiera poi ci saranno due flussi canalizzati: uno dedicato ai canditati che saranno ospitati in attesa dell’inizio del test nel Padiglione 8 e poi convocati per l’esame nei padiglioni 4-5-6-7; l’altro porterà gli accompagnatori dei candidati in attesa dell’espletamento del concorso nel Padiglione 9, dotato di punti di ristoro e servizi.

La prova di selezione consiste in un test scritto: 120 quesiti a risposta multipla, di cui 90 di ragionamento logico, 20 di conoscenza della lingua inglese e 10 di cultura religiosa. I risultati della prova verranno ufficializzati agli Albi della facoltà di Medicina entro il 6 aprile 2017 e potranno essere consultati sul sito della Cattolica. La riservatezza dei test, sostenuti in modo anonimo dai candidati, è assicurata, garantiscono dall’ateneo, da sistemi tecnologici informatizzati, «così come la procedura di elaborazione dell’esattezza delle risposte è garantita da un sofisticato sistema di lettura ottica, dal quale deriva la graduatoria di merito». Inoltre, per vigilare sul corretto svolgimento dell’esame e controllare le attività interne ed esterne ai padiglioni che accoglieranno i candidati per la prova, è prevista una Commissione di vigilanza per ogni padiglione composta da personale docente e amministrativo dell’università.

29 marzo 2017