Cattolica: Open day per Medicina ed Economia

“Il tuo futuro qualificato”: è lo slogan delle giornate dedicate all’appuntamento dell’Open Day delle lauree magistrali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che domani venerdì 7 aprile dalle ore 9.00 si svolgerà presso il Polo Didattico Giovanni XXIII della sede di Roma (L. go F. Vito, 1). La giornata si aprirà con gli incontri di presentazione dell’offerta formativa dell’Università Cattolica da parte dei docenti e dei coordinatori dei corsi di laurea.



In particolare alle ore 10.00 in Aula 5 i docenti della Facoltà di Economia presenteranno il Corso di laurea magistrale in Management dei servizi. Sempre alle ore 10.00 in Aula 6 i docenti della Facoltà di Medicina e chirurgia presenteranno il Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche (sedi di Roma e Torino) e il Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (sedi di Roma e Moncrivello).

A partire dalle ore 9.00 e per tutta la durata dell’Open day gli studenti potranno rivolgersi al Welcome desk per ritirare il materiale informativo e dalle ore 12.30 si terranno visite guidate ai luoghi più significativi della sede di Roma dell’Ateneo.

6 aprile 2017