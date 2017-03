Celebrazione penitenziale a San Pietro, presiede Francesco

Si terrà venerdì 17. Il Papa presiederà il Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l’assoluzione individuale

Venerdì 17 marzo, alle ore 17, nella basilica di San Pietro, il Papa presiederà il Rito per la Riconciliazione di più penitenti con la confessione e l’assoluzione individuale. A darne notizia è oggi, 10 marzo, l’Ufficio per le celebrazioni liturgiche. La liturgia presieduta da Francesco precede di una settimana l’iniziativa 24 ore per il Signore, promossa in tutte le chiese del mondo dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, che quest’anno avrà per tema: “Misericordia io voglio” (Mt 9,13).

Venerdì 24 marzo, a Roma, dalle ore 20 fino a notte inoltrata le chiese di Santa Maria in Trastevere e delle Stimmate di San Francesco resteranno aperte per l’adorazione eucaristica e le confessioni. Sabato 25 marzo alle ore 17, presso la chiesa di Santo Spirito in Sassia, si concluderà con la celebrazione di ringraziamento, i primi Vespri, presieduti da monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio che promuove l’iniziativa.

10 marzo 2017