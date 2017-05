“Cene ai Fori” per sostenere i Volontari in carcere

L’associazione della Caritas di Roma organizza due serate per sostenere le attività a favore dei circa 3mila detenuti con i quali è impegnata. Molti stranieri e soli

Due “Cene ai Fori”, il 6 e il 9 giugno, in una delle terrazze più belle della città, in mezzo ai Fori imperiali, con lo sguardo che corre dal Colosseo ai Mercati Traianei e domina palazzi e monumenti. È la proposta dell’associazione Vic (Volontari in carcere) della Caritas diocesana di Roma, per sostenere le attività a favore delle donne e degli uomini detenuti.

Per partecipare alle Cene, in via Tor de’ Conti 17, è prevista una quota di partecipazione di 50 euro che andranno a sostegno delle attività che il Vic svolge per circa 3mila detenuti, in gran parte poveri, «molti dei quali stranieri e soli», sottolineano dalla Caritas. Tra queste, il servizio dei Centri di ascolto e della comunità alloggio, ma anche i corsi di formazione, le attività di sensibilizzazione a livello cittadino e il progetto Vesti un carcerato povero. «L’acquisto di capi di abbigliamento, di biancheria intima, di scarpe, ma anche di dentifrici e spazzolini, di shampoo e di asciugamani – spiegano i volontari – rappresenta una delle voci più pesanti del nostro bilancio». In collaborazione con il banco alimentare poi «l’associazione porta periodicamente ai detenuti indigenti generi alimentari. Sempre di più le carceri – proseguono – sono un luogo per i poveri. Persone prive di tutto o con poche risorse, persone che spesso fuori vivono ai margini perché, come emerge da una ricerca realizzata dall’associazione Antigone, “il carcere sceglie i suoi ospiti tra coloro che hanno meno opportunità sociali, sono meno garantiti nella società e durante il processo”».

Per informazioni e per partecipare alle iniziative: vic_segreteria@yahoo.it.

31 maggio 2017