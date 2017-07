Charlie Gard visitato dal neurologo Hirano

Il neurologo della Columbia University (New York) ha esaminato il piccolo al Great Ormond di Londra. Attesa la relazione con gli altri specialisti all’Alta Corte

È durata tutta la giornata di ieri, lunedì 17 luglio, la visita del luminare della neurologia Michio Hirano, arrivato dalla Columbia University di New York, a Charlie Gard, al Great Ormond Street Hospital di Londra. Una visita attesissima, in vista di un riesame del caso di fronte all’Alta Corte del Regno, in programma la prossima settimana, che potrebbe acconsentire al trasferimento negli Stati Uniti del bimbo di 11 mesi affetto da una rara sindrome degenerativa, per una cura sperimentale.

Questa richiesta dei genitori del piccolo aveva ricevuto finora solo dinieghi. Il neurologo ha ipotizzato invece nei giorni scorsi da un 10 fino a un 50% di possibilità di miglioramento per Charlie se la terapia alternativa che sta sperimentando dovesse funzionare. A questo spiraglio, a questi numeri in percentuale resta appesa ora la speranza, per Charlie e per i suoi genitori.

Con l’esperto della Columbia anche alcuni specialisti internazionali, tra cui un medico del Bambino Gesù di Roma. Dopo la visita, relazioneranno all’Alta Corte, in particolare al giudice Nicholas Frances, che nei mesi scorsi ha stabilito la sorte di Charlie, ma che poi ha accettato di riaprire il caso. Anche sulla spinta della mobilitazione internazionale.

18 luglio 2017