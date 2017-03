Claudio Ranieri premiato in Campidoglio

L’anno scorso ha portato la piccola squadra del Leicester a vincere il campionato di calcio inglese: «Ho ricevuto tanti premi ma questo ha un valore speciale»

«Non mi aspettavo una cosa del genere. Vedere così tanta gente per me è molto bello. Sono orgoglioso che la mia città si sia ricordata di me. Ho ricevuto diversi premi ma questo in casa ha qualcosa di speciale». Claudio Ranieri, romano doc, testaccino, ringrazia così la sua città che oggi, 31 marzo, gli ha tributato la Lupa Capitolina, il suo più alto riconoscimento. L’autore dell’impresa che ha visto il piccolo Leicester vincere il titolo di campione d’Inghilterra la scorsa stagione ha ringraziato il sindaco Virginia Raggi e le tante persone che per lui hanno riempito la sala del consiglio capitolino.



Ai tanti giovani presenti, Ranieri ha chiesto di «Ho iniziato da ragazzo in oratorio, credevo di poter fare qualcosa nel calcio e ci sono riuscito perché ci credevo nonostante la Roma mi scartò due volte e poi fui costretto a cambiare ruolo, da attaccante a terzino. Non arrendetevi se qualcuno vi scarta, vivete i vostri sogni che saranno la vostra forza per tutta la vita». Quella che Raggi ha consegnato oggi è una delle «onorificenze più prestigiose dell’amministrazione», per le «grandi doti umane di simpatia e serietà che gli vengono universalmente riconosciute. È un testaccino doc di cui siamo orgogliosi – ha spiegato il sindaco – che ha fatto intendere che con il lavoro costante si può raggiungere qualsiasi risultato. A lui va il nostro ringraziamento, grazie mister».

