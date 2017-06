Collatino, in fiamme deposito camper vicino all’A24

Una colonna di fumo si è alzata in aria a seguito di diverse esplosioni. Vasto incendio poi domato dai vigili. Viabilità in tilt

Panico nella zona di Colli Aniene dove, nella tarda mattinata del 28 giugno, un’altissima nube nera si è alzata in cielo a seguito di diverse esplosioni. A bruciare è stato un deposito rimessaggio di camper e roulotte nella zona di via del Flauto, angolo via Grotta di Gregna; la strada che collega Colli Aniene al Collatino. Infernale la scena dell’incidente; sei caravan sono stati avvolti dalle fiamme e solo l’intervento dei vigili del fuoco ha impedito all’incendio, già ampio, che si allargasse ulteriormente.

Ma oltre al fuoco, la preoccupazione maggiore è generata dalla presenza di bombole di ossigeno nella zona interessata dall’incendio. Per questo motivo i soccorritori hanno provveduto ad evacuare la zona chiudendo la strada al traffico. Non ci sono né feriti né intossicati. Intorno alle 11 i vigili hanno domato l’incendio. Nonostante il pronto intervento, sono pesanti le ripercussioni sulla viabilità delle zone limitrofe. Segnalate code sino a tre chilometri fra lo svincolo Togliatti e la Tangenziale Est in entrambe le direzioni di marcia. Traffico in tilt sul tronchetto dell’A24.

Per evitare problemi, come comunica Strada dei Parchi, il tratto di Tronchetto interessato dal fumo è stato temporaneamente chiuso al transito con il congestionamento del traffico in tutto il quadrante interessato dall’incendio. In particolare i veicoli provenienti da L’Aquila, direzione Tangenziale Est, vengono convogliati sulla Complanare con uscite obbligatorie e Tor Cervara e Togliatti, in senso opposto uscita obbligatoria a via Fiorentini. Spento l’incendio, la la Stradale ha riaperto il tratto dell’A24 che passa accanto al deposito di caravan. Le cause dell’incendio sono ancora tutte da accertare.

