Croce Rossa di Roma, appello a donare coperte e scacchi a pelo

Con l’abbassarsi delle temperature durante la notte, l’organizzazione invita alla solidarietà verso le persone senza dimora della Capitale. Il punto di riferimento è il Magazzino in via Ramazzini

Con l’arrivo del freddo, le temperature iniziano ad abbassarsi in maniera significativa durante la notte. Proprio per questo la Croce Rossa di Roma invita a donare coperte e sacchi a pelo per le persone senza dimora della Capitale. Il punto di riferimento è il Magazzino dell’Area sociale in via Ramazzini 31, aperto tutti i martedì dalle 14.30 alle 18.30 e i giovedì dalle 12.30 alle 17.30. Per informazioni: tel. 06.5510, email magazzino.sociale@criroma.org.

7 novembre 2017