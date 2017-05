Da Coldiretti una top ten delle “bufale” in materia di alimentazione

Presentata la campagna #stopfakeatavola. Caselli (Osservatorio): l’obiettivo di «una etichetta “narrante”». Vincelli (Nas): «Lavoriamo per monitorare tutta la filiera»

Dalla convinzione che bere il latte e mangiare carne sia dannoso per la salute a quella che l’ananas bruci i grassi, fino alla bufala delle banane, considerate le più ricche di potassio, e dello zucchero di canna ritenuto l’alleato di chi è sempre a dieta. Sono queste alcune delle false notizie sulle proprietà nutritive dei prodotti alimentari inserite nella top ten stilata dalla Coldiretti, promotrice, con l’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, della campagna #stopfakeatavola presentata questa mattina, venerdì 5 maggio, al Centro congressi Palazzo Rospigliosi durante il corso di formazione organizzato con la Scuola Superiore della Magistratura, in cui si è parlato anche di contraffazione in campo alimentare.

Dall’indagine è emerso che il 66% degli italiani è preoccupato per l’impatto sulla salute dei cibi e bevande assunti, anche a causa delle notizie che circolano in rete dove non è possibile monitorare ogni informazione. Secondo Coldiretti il 25% degli italiani partecipa a community, blog, chat incentrate sul cibo, che ne influenzano le scelte di acquisto in modo non sempre corretto e veritiero. «La scorretta informazione nell’alimentare ha un peso più rilevante che negli altri settori perché va ad influenzare direttamente la salute. Per questo dobbiamo prestare particolare attenzione ed essere grati a quanti sono impegnati nello smascherare gli inganni», ha detto il presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo. Dall’indagine emerge quindi che il Kamut non è altro che un marchio commerciale privato, registrato negli Stati Uniti, e non una varietà di cereali antica con proprietà esclusive come ritenuto dagli internauti.

Tra le bufale smascherate da Coldiretti ci sono anche i grassi: sbaglia chi ritiene che vadano eliminati completamente dalla dieta perché sono nutrienti indispensabili per il nostro corpo. Rassicurazioni anche per chi è intollerante al lattosio: non è vero che non deve mangiare formaggi, perché la stagionatura prolungata porta ad una scomparsa del lattosio o comunque a un radicale calo. A differenza di quanto si crede poi non tutti i prodotti alimentari realizzati nell’Unione europea hanno le stesse caratteristiche poiché in Italia ci sono le regole produttive più rigorose nelle caratteristiche dei prodotti alimentari: dal divieto di produrre pasta con grano tenero a quello di utilizzare la polvere di latte nei formaggi, fino al divieto di aggiungere zucchero nel vino, che non valgono in altri Paesi dell’Unione europea. Falsa anche la convinzione che i prodotti venduti dal contadino siano meno controllati. Coldiretti evidenzia che tutti gli alimenti in vendita in Italia devono rispettare gli stessi standard sanitari e devono sottoporsi agli stessi controlli. I produttori agricoli aderenti alla rete di Campagna Amica, inoltre, si sottopongono a ulteriori tre livelli di controllo verificati da un ente terzo.

In tema di contraffazione alimentare, l’indagine mette in evidenza che il 31% degli italiani ritiene che dovrebbero essere puniti con l’arresto e il 54% pensa si tratti di fatti gravissimi per il Paese. «Il Made in Italy va tutelato contro la contraffazione per tutelare il consumatore e i marchi – ha detto Gian Carlo Caselli, presidente del comitato scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare -. L’obiettivo dovrebbe essere quello di una etichetta “narrante” che spieghi con precisione l’origine di un prodotto, come è stato trattato e cosa contiene, e non solo la data di scadenza. I prodotti più contraffatti sono olio, vino e formaggi perché i nostri prodotti alimentari sono di eccellenza».

«La lotta alla contraffazione è costante e la sfida è riuscire ad anticipare l’attività criminale – ha aggiunto Claudio Vincelli, comandante del Comando Carabinieri per la tutela della salute Nas -. Lavoriamo per monitorare tutta la filiera, per intercettare, in qualsiasi passaggio, il momento che potrebbe risultare utile per alterare le regole di mercato e mettere a rischio la salute del cittadino». Per il procuratore Caselli, inoltre, è urgente procedere ad un aggiornamento delle attuali norme in materia agroalimentare. «L’attuale normativa non funziona – ha dichiarato -. I rischi di sanzioni sono ridotte al minimo mentre l’opportunità di guadagni è consistente. La legge deve essere riformata».

5 maggio 2017