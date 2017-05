Da Francesco in dono a Trump il Messaggio della pace

L’udienza durata circa mezz’ora. Al presidente Usa il Papa ha consegnato, tra le altre cose, anche un medaglione in bronzo con il ramoscello d’ulivo

Si è aperta intorno alle 9 la porta della biblioteca privata del Palazzo Apostolico, dove 30 minuti prima erano entrati Papa Francesco e il presidente americano Donald Trump. «Grazie, grazie. Non dimenticherò quello che lei ha detto». Si è conclusa con queste parole di Trump l’udienza privata, durata dunque circa mezz’ora; quindi è stata fatta entrare la first lady Melania, che ha fatto benedire dal Papa il Rosario che portava tra le mani. Poi è stata la volta del seguito del presidente americano, guidato dalla figlia di Trump, Ivanka, con il consorte, Jared Kushner. Se all’inizio l’atmosfera era un po’ tesa, e Trump sembrava non proprio a suo agio, mentre il Papa ha fatto un sorriso, poi si è riscaldata, ha riferito il pool di giornalisti ammessi all’incontro. Quando sono state fatte entrare le delegazioni, al termine del colloquio privato, il Papa sorrideva di più e il clima è diventato molto più familiare, soprattutto quando si sono trovati in tre: il Papa, il presidente Usa e la first lady.

Nel consueto scambio di doni, Trump ha offerto al Papa è stato un cofanetto di libri di Martin Luther King: «È un regalo per lei, ci sono i libri di Martin Luther King – le parole del presidente americano -. Penso che le piacerà. Spero di sì». il Papa ha consegnato a Trump, come a tutti i capi di Stato, una copia dell’Evangelii gaudium, dell’Amoris laetitia e della Laudato si’. «Questi sono i tre libri che ho inviato a tutti i cattolici», ha spiegato, aggiungendo che i temi trattati sono «la famiglia, la gioia per l’evangelizzazione e la cura per la casa comune, l’ambiente». In più, ha aggiunto il Messaggio della pace di quest’anno – «l’ho firmato personalmente per lei», ha affermato – e un medaglione in bronzo con il ramoscello d’ulivo: «È una medaglia di un artista romano – ha detto a Trump -. Glielo do perché sia uno strumento di pace». «We can use peace», «Abbiamo bisogno di pace», la risposta di Trump. Inoltre, ha regalato a tutti i presenti un Rosario e, dopo che il seguito del presidente Usa ha lasciato la stanza, si è intrattenuto ancora a parlare con Trump e la first lady, molto sorridente.

Avviatosi verso l’uscita, Trump ha detto al Papa: «Good luck», «Buona fortuna». L’ultima frase, prima dell’incontro con il cardinale Parolin e le rispettive delegazioni: «Thank you, thank you, I will never forget what you said», «Grazie, grazie, non dimenticherà mai quello che lei ha detto» .Quindi la coppia presidenziale americana si è recata in visita alla Cappella Sistina e la basilica di San Pietro, dopo di che Melania andrà in visita all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e il marito salirà al Quirinale per incontrare il presidente Sergio Mattarella. Previsto anche un incontro con il premier Paolo Gentiloni. Ivanka, infine, visiterà la Comunità di Sant’Egidio, dove incontrerà a porte chiuse un gruppetto di donne vittime della tratta di esseri umani, insieme a volontarie della Comunità che seguono questa problematica.

