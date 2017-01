Dal 2 al 4 gennaio stop alle auto Euro 2 benzina

Il provvedimento reso necessario dalle previsioni dell’Arpa Lazio che indicano il rischio di superamento dei valori limite di inquinanti atmosferici

Il 2017 per i romani inizia con un nuovo stop per le categorie di auto più inquinanti. Viste le previsioni dell’Arpa Lazio per i prossimi giorni, che indicano una situazione di persistente criticità con il rischio di superamento dei valori limite delle concentrazioni di inquinanti atmosferici, il sindaco Virgina Raggi ha disposto per le giornate di lunedì 2 gennaio, martedì 3 gennaio e mercoledì 4 gennaio 2017 lo stop all’interno della Fascia Verde, dalle 7.30 alle 20.30, per i ciclomotori e motoveicoli “Pre Euro 1” ed “Euro 1”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi e per gli autoveicoli alimentati a benzina “Euro 2”.

2 gennaio 2017