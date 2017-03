Dal 20 al 22 marzo il Consiglio permanente Cei

In apertura, alle 17, la prolusione del cardinale presidente Angelo Bagnasco; quindi i vescovi approveranno il programma della prossima assemblea generale

Si apre, come di consueto, con la prolusione del cardinale presidente Angelo Bagnasco la sessione primaverile del Consiglio episcopale permanente. L’appuntamento è per lunedì 20 marzo alle 17; assicurata la diretta su su Tv2000 e chiesacattolica.it. I lavori proseguiranno poi fino a mercoledì 22, nella sede della Cei in Circonvallazione Aurelia 50.

I presuli approveranno contenuti e programma della prossima assemblea generale, in programma a Roma dal 22 al 25 maggio. All’ordine del giorno, informano dall’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, «il tema della revisione dei Tribunali ecclesiastici, un primo confronto sullo stato dei media diocesani, alcune riflessioni di natura etica e giuridica e una comunicazione in vista della 48ª Settimana Sociale dei cattolici italiani (Cagliari 26-29 ottobre 2017)».

Al termine dei lavori, giovedì 23 marzo alle 12 nella sala stampa di Radio Vaticana (piazza Pia 3) si svolge la conferenza stampa con il segretario generale della Cei Nunzio Galantino, che illustrerà il comunicato finale.

17 marzo 2017