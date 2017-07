Dal 22 al 24 settembre il festival della bicicletta

Lo Spin Cycling Festival Sarà allestito al Guido Reni District, accanto al Museo MAXXI. I cittadini potranno provare biciclette dei migliori produttori

Tutti in sella dal 22 al 24 settembre. Arriva a Roma lo Spin Cycling Festival, una tre giorni dedicata alla cultura della ciclabilità negli spazi del Guido Reni District (quartiere Flaminio, accanto al Museo MAXXI). Nato a Londra e diventato evento di successo internazionale, Spin (uno dei modi per dire pedalare) è un festival dove i cittadini potranno provare biciclette dei migliori produttori, nelle apposite piste prova; partecipare a pedalate in città (sull’itinerario del Grab, il Grande Raccordo Anulare delle Biciclette); ascoltare i protagonisti dell’attivismo nell’area talk; guardare la programmazione di video e film sulla cultura della bicicletta, senza farsi mancare buon cibo e spazi per la socialità.

Tre giorni di festa pensati anche per celebrare i 200 anni (1817-2017) della bicicletta, il “veicolo perfetto”: in tale ambito verrà esposto in primis il prototipo di bicicletta carenata PulsaR record italiano di velocità, progettata dal team Policumbent del Politecnico di Torino e sarà possibile esplorare nel dettaglio i prodotti di noti marchi internazionali come Brompton, Moustache Bikes, Tokyobike, Giant, Askoll, Specialized, Brooks, Closca e tanti altri.

Sarà infine attivo un Ciclo Club con biblioteca, ciclofficina, bar, proiezioni di video, DJ set e interventi musicali dedicati a tutti i bikers, tra cui il concerto di Têtes de Bois, domenica 24, a chiusura della manifestazione. Spin Cycling Festival Roma è organizzato da Imf Foundation con il sostegno di Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale, il patrocinio di Uci – Unione Ciclistica Internazionale e Fci – Federazione Ciclistica Italiana, e la partnership di Touring Club Italiano, Fiab – Federazione Italiana Amici della Bicicletta, Granfondo Campagnolo Roma, CycloPride Italia Aps.

