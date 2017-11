Dal comune “ok” per l’accensione dei riscaldamenti

Parte con decorrenza immediata l’accensione dei riscaldamenti negli edifici pubblici, scuole, case di cura, uffici e musei di Roma Capitale. A comunicarlo, lunedì 6 novembre, è stato il Dipartimento capitolino sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana. Il calendario della stagione termica 2017/2018, aggiornato di vola in volta con i nuovi orari di accensione, si può trovare sulla pagina del Dipartimento.

L’accensione dei termosifoni condominiali a Roma deve seguire, per chi ha un impianto centralizzato, determinate regole per contenere i consumi di energia. Tutti i comuni sono inseriti in fasce anche in base al tipo di clima, e l’unica regola comune è che non possono essere accesi per più di 12 ore durante l’arco della giornata dalle 5 di mattina alle 23. Roma è inserita nella fascia D, di regola l’accensione è prevista per il primo novembre.

6 novembre 2017