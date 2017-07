Dalla Cei 1 milione e mezzo per profughi siriani e Venezuela

I fondi stanziati dall’8 per mille e veicolati attraverso Caritas italiana. Beneficiarie dirette degli aiuti saranno 4.800 famiglie in dieci diocesi venezuelane

La tragedia dei profughi siriani e la crisi venezuelana al centro dello stanziamento di fondi disposto dalla presidenza della Cei: 1 milione e mezzo di euro, erogato dal Comitato per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo grazie ai fondi dell’8xmille e veicolato attraverso Caritas italiana. Nel dettaglio, 1 milione di euro serviranno per gli aiuti umanitari in Siria, Libano e Giordania; 500mila euro per un programma di assistenza alla popolazione venezuelana.

In Siria, dopo sette anni di conflitto che ha causato oltre 400mila morti, più di 6 milioni di sfollati interni e oltre 5 milioni di rifugiati all’estero, oggi 13 milioni e mezzo di persone hanno estremo bisogno di aiuti umanitari: l’85% della popolazione vive sotto il livello di povertà. Gli aiuti della Caritas vogliono rispondere ai bisogni primari (assistenza sanitaria, cibo, generi di prima necessità) in Siria, Libano e Giordania, ma anche rafforzare i percorsi di riconciliazione ed educazione alla pace e alla convivenza civile, soprattutto tra giovani, in particolare in Siria e Libano dove è più forte la tensione tra diversi gruppi e fazioni.

Grave la situazione anche in Venezuela, dove ogni giorno aumentano violenza e scioperi ed è sempre più difficile trovare alimenti e medicinali. Con un’inflazione già accumulata del 700% (e prevista al 1.200%), la povertà tocca ormai l’82% della popolazione. Beneficiari diretti degli aiuti, che finanzieranno sicurezza alimentare e nutrizione, distribuzione di acqua e prodotti igienico-sanitari e salute, saranno 4.800 famiglie, circa 24mila persone in 10 diocesi. Per primi i piccoli al di sotto dei 5 anni, quindi le donne in stato di gravidanza, gli anziani soli, le persone private della libertà e le famiglie di bambini denutriti.

13 luglio 2017