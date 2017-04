Dalla Regione un’app per evitare code in ospedale

SaluteLazio, gratis per iOs e Android, contiere indicazioni su pronto soccorso e pazienti in attesa, ambulatori e farmacie. Attiva anche una modalità di geolocalizzazione

Presentata ieri dal presidente della Regione Nicola Zingaretti la nuova app SaluteLazio, realizzata da Lazio Crea, scaricabile gratuitamente per iOs e Android. Una semplificazione tecnologica che rientra nel piano per abbattere le liste d’attesa e che consente di gestire direttamente da smartphone o tablet le informazioni su pronto soccorso e pazienti in attesa di visita, suddivisi per trattamenti e codice di triage; farmacie di Roma e provincia (in verde quelle aperte, in giallo quelle reperibili e in grigio quelle soggette a turnazione); case della salute e centri vaccinali, con orari, indirizzi e numeri di telefono.

Disponibili anche le informazioni sugli ambulatori di cure primarie aperti sabato, domenica e festivi. Il tutto è coronato da una modalità di geolocalizzazione che permette di selezionare un raggio di distanza in chilometri, visualizzare le strutture più vicine ed eventualmente avviare la navigazione guidata per arrivarvi.

12 aprile 2017