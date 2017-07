De Sica e la piccola Etna contro l’abbandono di animali

Il Campidoglio ha ideato la campagna di sensibilizzazione coinvolgendo il noto attore romano. Più di 2mila manifesti per la città

Il Campidoglio e Christian De Sica insieme contro l’abbandono degli animali. Si chiama “Roma ama gli animali e non li abbandona” ed è la campagna realizzata da Roma Capitale in collaborazione con l’Ordine dei medici veterinari di Roma per salvaguardare gli amici a quattro zampe nel periodo estivo, quando è più alto il tasso di abbandono.



La campagna è ispirata al film “Vacanze romane” e utilizza l’originale della celebre Vespa nella pellicola, messa a disposizione dall’attuale proprietario, per le foto degli oltre 2mila manifesti che verranno affissi in tutta la città, a partire dai bus e dalle plance pubblicitarie: nei panni di Gregory Peck ci sarà proprio l’attore romano De Sica, testimonial d’eccezione a titolo gratuito, mentre la principessa Anna (Audrey Hepburn) sarà “interpretata” dalla cagnolina Etna, che deve il suo nome al luogo in cui è stata trovata e salvata da piccola.

Oltre ai manifesti verranno affissi anche 300 retrobus e 1.000 sottotetto, insieme a una campagna radiofonica su Radio Roma Capitale, mentre sul portale web del Campidoglio sarà a breve disponibile una guida online con informazioni sui servizi presenti a Roma, come hotel dove è possibile accedere con gli animali, numeri utili, cliniche veterinarie aperte h24 e indicazioni sulla corretta gestione degli animali durante il periodo estivo.

