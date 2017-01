Dedicata alla santa di Calcutta la Giornata per la vita 2017

Il 5 febbraio la Messa col vescovo Leuzzi a Santa Maria in Traspontina e poi la partecipazione all’Angleus con il Papa in piazza San Pietro

Domenica 5 febbraio si celebra la 39esima Giornata per la vita sul tema “Donne e uomini nel solco di santa Teresa di Calcutta”. A livello diocesano, si terrà la consueta celebrazione nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in Traspontina, in via della Conciliazione, che sarà presieduta dal vescovo ausiliare Lorenzo Leuzzi, con inizio alle ore 10.30. Al termine, i partecipanti converranno tutti in piazza San Pietro per la recita dell’Angelus con il Papa a mezzogiorno. Un appuntamento ormai tradizionale per tutti coloro che hanno a cuore la difesa della vita umana, dal concepimento sino alla sua fine naturale.

Per la Giornata il Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana ha ricordato nel suo messaggio che «per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei bambini e dei nonni» e ha sottolineato che «educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale». Un impegno nel solco della testimonianza di santa Teresa di Calcutta, canonizzata nel settembre scorso. «Com’è bello sognare con le nuove generazioni – scrivono i vescovi – una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare e sostenere storie di amore esemplari e umanissime, aperte a ogni vita, accolta come dono sacro di Dio anche quando al suo tramonto va incontro ad atroci sofferenze».

In vista della Giornata nazionale per la vita sono numerose le iniziative promosse, anche a livello cittadino, tra convegni e presentazioni di libri, sia presso università romane che in altre sedi. La prima, a carattere nazionale, riprendendo il tema e il titolo del mesaggio Cei, è stata organizzata il 27 gennaio alla Camera dal Movimento per la vita italiano sui temi degli stati vegetativi, dei bambini nati prematuri o malformati e delle gravi disabilità. Mercoledì 1° febbraio, dalle 15, l’Università Roma Tre ospita il convegno su “La dignità del nascere” promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza. Giovedì 2, sempre nel pomeriggio, le cure palliative pediatriche sono al centro del convegno promosso all’Ospedale Bambino Gesù. Venerdì 3, dalle 14, alla Lumsa, un appuntamento dedicato a “Neuropsicologia e disabilità” con la presentazione di alcune buone prassi nell’ambito delle metodologie di valutazione. Sabato 4 infine, dalle 8.30, nell’aula magna della Clinica ostetrica del Policlinico Umberto I si tiene il convegno “Attualità della diagnostica ostetrico–ginecologica e conseguenze operative: temi emergenti ed eticamente sensibili”; la conclusione con un documento finale degli esperti e l’intervento del vescovo ausiliare Lorenzo Leuzzi.

