D’estate l’Auser resta “aperta per ferie”

Con Filo d’Argento, il “telefono amico” degli anziani e una guida all’emergenza caldo, l’associazione conferma il suo impegno. Con un appello: «Abbiamo bisogno di volontari»

“Aperti per ferie”. Si intitola così la sezione speciale online sul sito dell’Auser, associazione per l’invecchiamento attivo, per tutto il periodo estivo. A disposizione notizie utili, informazioni sui servizi attivi nel proprio territorio e una vera e propria Guida all’emergenza estate, di facile rapida consultazione, a cui ha collaborato il geriatra Marco Ferretti (Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano), con le informazioni per affrontare il caldo estivo in sicurezza e serenità e l’elenco dei numeri da contattare in caso di bisogno.

Tra gli strumenti messi in campo a sostegno degli anziani, Filo d’Argento, il “telefono amico” della terza età che risponde al numero verde nazionale 800-995988, totalmente gratuito e attivo tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dalle 8 alle 20. La consegna della spesa, dei pasti o dei farmaci, servizi di trasporto protetto verso centri socio-sanitari per visite o terapie, ma anche semplice desiderio di compagnia o di partecipazione a iniziative di svago in intrattenimento. Basta una chiamata per trovare una risposta concreta. Le richieste però sono «moltissime» e il presidente Enzo Costa lancia un appello: «Abbiamo bisogno di volontari per poter dare una risposta a tutti». Anche in questo caso, basta segnalare la propria disponibilità chiamando il numero verde.

11 luglio 2017