Di Noto: «Difficile parlare di pedofilia incolpando solo la Chiesa cattolica»

Una vicenda che «deve farci maggiormente riflettere per operare meglio e con chiarezza e determinazione». Il fondatore e presidente dell’associazione Meter don Fortunato Di Noto commenta in questi termini le dimissioni di Marie Collins, già vittima di abusi, dalla Commissione voluta da Papa Francesco per la protezione dei minori, nell’ambito della lotta alla pedofilia. Il sacerdote sottolinea che «è difficile parlare di pedofilia incolpando soltanto la Chiesa cattolica. È fuori discussione che l’abuso sia una mostruosità, specie se perpetrato da un sacerdote; è fuori discussione tra il 2004 e il ‘13 sono stati ridotti allo stato laicale, e cioè spretati, 900 preti – argomenta -. Ma quando la polizia inglese parla di 750mila abusatori in Inghilterra, ci sono almeno 750mila vittime laggiù. E questo non interessa a nessuno. Basta con la lotta settoriale».

La pedofilia, «che è una tragedia criminale, da risvolti incontrollabili», prosegue ancora don Di Noto, «si combatte non da soli e neanche a settori. Non riguarda solo una categoria sociale o religiosa, ma è così tanto diffusa che gli sforzi per contrastarla sono sempre più insufficienti». La dimostrazione sta nei “numeri”: «Secondo i dati forniti dall’Agenzia nazionale per il crimine, nel 2015 i pedofili potenziali in Gran Bretagna erano circa 750mila. Impressionante; solo in una nazione. Non riescono più a controllare il fenomeno. Bisogna fermare questa onda che sta travolgendo milioni di bambini». Complessivamente in Europa si contano «almeno 9 milioni tra pedofili e abusatori. Dire che è un esercito – il commento del sacerdote – è appena vicino alla realtà dei fatti».

Don Di Noto descrive il fenomeno senza mezzi termini, forte di un’esperienza diretta sul campo che dura da oltre 25 anni. «Gli abusi sessuali sui bambini, non solo nel nostro Paese, ma in tutti gli Stati del mondo – spiega – sono taciuti, si nutrono di silenzio e di connivenze, dove la burocratizzazione rallenta il fattivo impegno nella repressione e nella prevenzione», senza contare che «l’industria dell’abuso sessuale online, la digitalizzazione del corpo schiavizzato sessualmente genera ogni anno centinaia di migliaia di nuove immagini a danno di minori».

3 marzo 2017