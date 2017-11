Dieci milioni di arrivi a Roma nei primi nove mesi dell’anno

«Il comparto turistico capitolino gode di ottima salute». Secondo le stime di Ebtl, l’Ente bilaterale territoriale turismo della regione Lazio, nei primi tre trimestri del 2017 gli arrivi complessivi di visitatori hanno raggiunto quota 10.810.158, con un aumento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2016. «Le presenze complessive sono invece cresciute del 2,6%, per un totale di 26.482.782. Cifre importanti, calcolate sui dati effettivi comunicati dalle nostre strutture ricettive». Lo dichiara in una nota Adriano Meloni, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale.

«I nostri alberghi, i nostri bed&breakfast, i camping e gli ostelli ci dicono che abbiamo tagliato un traguardo importante, addirittura prima di fine anno. Una bella conferma dell’impegno profuso dalla nostra Amministrazione nella valorizzazione dell’immagine di Roma nel mondo, del suo appeal turistico e del suo fascino eterno che polarizza un turismo sempre più responsabile e di qualità».

«Puntiamo a prolungare i soggiorni contro il turismo mordi e fuggi, lavorando al potenziamento dei voli di lunga tratta», prosegue l’assessore, «all’innovazione nei servizi di settore, alla promozione del filone congressuale, come pure alla formazione dei nostri operatori rispetto a una cultura dell’accoglienza che sta dando i suoi frutti. Con le sue bellezze artistiche, la ricchezza del suo patrimonio storico-culturale e il prestigio delle sue location, Roma ha tutte le carte in regola per svettare in cima alle preferenze dei turisti di tutto il mondo», conclude Adriano Meloni.

16 novembre 2017