Domenica 2 aprile la Maratona di Roma

Torna la Stracittadina immersa nella storia dell’arte e dell’architettura. Patrocinio Unesco. Si correrà anche per la Siria

Con la primavera arriva la storica Maratona di Roma. Giunta alla sua ventitreesima edizione, la gara podistica della Capitale, che attrae corridori da tutto il mondo, avrà come di consueto la linea di partenza e il traguardo ai Fori Imperiali. Un tracciato davvero unico al mondo che tocca, oltre ai 500 siti di interesse storico, archeologico e architettonico, i tre luoghi di culto più importanti per cattolicesimo, ebraismo e islam: San Pietro, la Sinagoga maggiore e la Grande Moschea di Roma.

«La Maratona di Roma torna a essere presentata nella sede che merita, l’Aula Giulio Cesare – ha dichiarato il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. – È un onore poter ospitare gli organizzatori di un evento sportivo così prestigioso, che ormai si è attestato tra i più importanti a livello internazionale. Ed è un evento unico perché solo la Maratona di Roma consente ai runner di tutto il mondo di percorrere un tracciato nella storia e nell’arte che quest’anno vanta il patrocinio dell’Unesco. Il 2 aprile sarà una festa per la città di cui siamo orgogliosi: una straordinaria giornata di sport, di arte e di divertimento per tutti».

Alla manifestazione, trasmessa in diretta tv internazionale, in Italia su Rai Sport e in streaming sul portale www.raisport.rai.it, si attendono 100.000 partecipanti: 16.107 gli iscritti, dei quali 8.818 italiani (54,7%) e 7.289 (45,3%) da 130 nazioni dei cinque continenti. Gli uomini sono 12.636 (78,4% del totale), le donne 3.471 (21,6%). La partenza è a onde: dopo gli handbiker (alle 8.35), seguono tre tranche di partecipanti (alle 8.40, alle 8.45 e alle 8.51), con un tempo limite per chiudere la gara di 7 ore e 30 minuti.



Oltre alla competitiva di 42,195 chilometri, c’è la Fun Run, non competitiva di 4 chilometri aperta a tutti, che nelle ultime edizioni ha visto una partecipazione media di 80.000 persone. Partenza da via dei Fori Imperiali dopo la maratona principale e arrivo al Circo Massimo. La maratona è anche solidarietà. Sul sito fondazionepaoletti.org si può inoltre comprare il kit “Corri per la Siria” a 15 euro che comprende la quota di partecipazione alla Stracittadina, il kit ufficiale della Maratona di Roma 2017 e una t-shirt della Fondazione Paoletti. Chi non può aderire in prima persona alla Fun Run può comunque fare una donazione libera e correre simbolicamente al fianco dei runners che hanno adottato il progetto Siria alla Maratona di 42 km. Il Charity Program 2017 è attivo con la Rete del Dono, il primo portale italiano di network fundraising, e quest’anno con il contributo dei Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio Cesv e Spes.

Su www.retedeldono.it sono pubblicate le pagine dei tanti runner solidali che hanno raccolto fondi per un’associazione, contribuendo al raggiungimento degli obbiettivi prefissati. Per la Fun Run, invece, sono oltre 10.000 i pettorali prenotati dalle 38 associazioni non profit che hanno aderito al progetto.

23 marzo 2017