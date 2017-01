Don Adriano Bianchi confermato alla guida dell’Acec

Il sacerdote bresciano, che da novembre scorso è anche presidente Fisc, rimane alla presidenza dell’Asociazione cattolica esercenti cinema



Don Adriano Bianchi, che dal novembre scorso è alla guida della Federazione italiana dei settimanali cattolici, è stato confermato venerdì 20 gennaio presidente dell’Associazione cattolica esercenti cinema (Acec). Il sacerdote bresciano guida l’Acec dal 2014 e in questo biennio ha accompagnato il percorso di rinnovamento dello statuto dell’associazione. «Abbiamo camminato per costruire una realtà – commenta – che fosse più capace di dare rappresentanza alle sale della comunità e ai loro territori, più lineare dal punto di vita della trasparenza amministrativa e gestionale e più capace di coinvolgere tutti nella vita associativa».

Con don Bianchi sono stati eletti nel consiglio direttivo dell’associazione, che riunisce un migliaio di sale della comunità sul territorio italiano, anche il vice presidente Alessio Graziani, della diocesi di Vicenza e presidente di Acec Triveneta, e i consiglieri Gianluca Bernardini, presidente di Acec Milano, Emanuele Poletti, presidente di Acec Bergamo, e Giancarlo Giraud, presidente di Acec Liguria. Al nuovo consiglio direttivo parteciperanno anche Francesco Giraldo, segretario generale di Acec nazionale, come esperti Arianna Prevedello, responsabile per la comunicazione, e Carmine Imparato, responsabile per la programmazione.

«Siamo contenti di essere, con le nostre sale e i linguaggi dell’arte e della cultura, al servizio dell’annuncio del Vangelo, impegnati di un dialogo costante con la modernità», prosegue il presidente, per il quale, «il cinema, il teatro, il nostro pubblico, le nostre comunità cristiane ci stimolano a continuare a fare del nostro meglio».

23 gennaio 2017