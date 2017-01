È morto don Giuseppe, viceparroco malato di Sla

Dieci giorni fa aveva ricevuto la visita di Papa Francesco, nella parrocchia di Santa Maria a Setteville. Sabato 28 i funerali



Dopo due anni di malattia è morto ieri sera (25 gennaio) don Giuseppe Berardino, 47 anni, vice parroco di Santa Maria a Setteville, a Guidonia, malato di sclerosi laterale amiotrofica. I funerali saranno celebrati sabato 28 gennaio alle ore 11 dal cardinale vicario, Agostino Vallini. Don Giuseppe è morto esattamente dieci giorni dopo la visita pastorale di Papa Francesco il quale, appresa la storia del giovane sacerdote, aveva subito voluto conoscerlo per portargli tutto il suo affetto e conforto oltre alla sua benedizione.

Il Pontefice si è intrattenuto per qualche minuto al capezzale di don Giuseppe, lo ha abbracciato e baciato. Poi, come ha raccontato il cardinale Vallini, parlandogli all’orecchio gli ha detto: «Giuseppe ti vengo a visitare, sono il tuo vescovo, sono qui con te. Preghiamo il Signore che tu possa vivere la tua missione misteriosa ma feconda con tanti frutti». «Siamo stati contenti che il Santo Padre con la sua visita abbia sigillato questo lungo periodo di sofferenza» l’unico commento dalla parrocchia di Santa Maria a Setteville dove, da ieri sera, si sono radunati tanti fedeli.

Don Luigi Tedoldi, parroco di Santa Maria a Setteville, in occasione della visita del Papa aveva raccontato la storia di don Giuseppe fatta di dolore, di malattia, ma anche di solidarietà e assistenza da parte di tanti suoi parrocchiani che hanno trascorso con lui il giorno di Natale. Don Domenico Romeo, parroco a Santa Margherita Maria Alacoque, è cresciuto a Setteville e don Giuseppe lo conosceva bene: furono ordinati sacerdoti, da San Giovanni Paolo II, lo stesso giorno, l’11 maggio 2003.

Prima che don Giuseppe si ammalasse, don Domenico si era spesso confessato con lui constatando «la grande capacità che aveva di ascoltare le persone e di dispensare consigli. Riusciva a dire sempre la parola giusta al momento giusto. Era un uomo intelligente, brillante, sempre attento verso i bisogni del prossimo. È stato un grande esempio per tutti, per i giovani della parrocchia che ha seguito fino a quando ha potuto, e per noi giovani sacerdoti. Non ha mai perso la sconfinata fiducia nel Signore, nonostante le sue sofferenze che ha offerto per la comunità di Santa Maria a Setteville».

Tantissimi i messaggi che i parrocchiani hanno affidato in queste ore alle pagine dei social network: «Ringrazieremo sempre il Signore di averci donato un così prezioso testimone dell’amore di Dio, anche nel dolore e nella sofferenza», «Ha lasciato un segno nel mio cuore e resterà per sempre», « Ciao don Giuseppe lasci un grande vuoto», «davvero un esempio di grande fede» . «Ha sempre detto di sì al Signore, anche sul letto della malattia, quello che negli ultimi due anni era diventato il suo altare – ha concluso don Domenico -. Parlava attraverso la sua sofferenza, non si è mai lamentato verso Dio anzi lo benediceva sempre ricordando che anche nella malattia si manifesta la grazia del Signore per essere così di esempio a quanti invece nei momenti della prova si ribellano».

26 gennaio 2017