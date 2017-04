Egitto, Kirillos: «Rinnovare il “discorso religioso” contro i fanatismi»

Il vescovo copto cattolico di Assiut: «Pronti per la visita di Francesco, anche i fratelli copti ortodossi espongono i loro striscioni»



La “Conferenza internazionale per la pace” dell’Università sunnita di al Azhar, che avrà il suo culmine nel pomeriggio di venerdì 28 aprile con l’intervento di Papa Francesco, «diffonderà anche una dichiarazione sul cosiddetto “Rinnovamento del discorso religioso”, predisposta anche grazie al contributo di autorevoli studiosi di quella rinomata istituzione accademica islamica». Lo riferisce all’Agenzia Fides Anba Kyrillos William Samaan, vescovo copto cattolico di Assiut.

«La notizia, riportata dalla stampa, mi sembra interessante» fa notare Anba Kyrillos «se si tiene conto che la richiesta di “rinnovare il discorso religioso” per contrastare le tendenze fanatiche e estremiste era stata fatta dal Presidente Abdel Fattah al Sisi proprio ad al Azhar già diverse volte, e con più forza dall’inizio del 2015. E finora il Presidente si era spesso lamentato per la scarsa accoglienza riservata alla sua richiesta».

La Conferenza di al Azhar, iniziata oggi, giovedì 27 aprile, mette a tema il ruolo dei leader religiosi nel contrasto al terrorismo e nell’opera di consolidamento dei principi di cittadinanza e integrazione. Secondo le informazioni ufficiali diffuse da al Azhar, le relazioni e gli interventi si concentreranno su nuclei tematici connessi alla tutela della pace e alla sua difesa da ciò che la mette a rischio, compresa la manipolazione e l’erronea interpretazione dei Testi Sacri.

Alla Conferenza prendono parte, oltre a Papa Fancesco, anche i primati di altre Chiese, come il Patriarca ecumenico Bartolomeo I, il Patriarca Theodoros, Primate della Chiesa greco-ortodossa di Alessandria e di tutta l’Africa, e il Patriarca caldeo Louis Raphael I Sako, tutti invitati personalmente dallo Sheikh Ahmed al Tayyib, Grande Imam di al Azhar.

Anba Kyrillos conferma a Fides anche l’attesa che si respira in tutto il Paese per la visita di Papa Francesco: «Il governo ha riempito le strade di manifesti di benvenuto. Anche i fratelli copti ortodossi espongono i loro striscioni. Giovani cattolici stanno già confluendo al Cairo da tutto il Paese per un pellegrinaggio di catechesi e animazione spirituale che culminerà sabato mattina con la Messa del Papa allo stadio dell’aereonautica militare.

Ma già domani parteciperanno a una Messa celebrata dal Patriarca copto cattolico Ibrahim Isaac e dai Vescovi cattolici, nello spazio aperto di proprietà dei Fratelli delle scuole cristiane, presso la Nuova Cairo. E domani sera, un gruppetto dei giovani andrà nel giardino della nunziatura a fare un po’ di “chiasso” festoso, sperando che il Papa, prima o dopo la cena, si affacci dalla finestra e rivolga loro qualche parola».

27 aprile 2017