Elezioni in Palestina: confermati i seggi riservati ai cristiani

Il presidente Abu Mazen ha istituito con decreto il numero città per città in vista delle elezioni municipali in programma il prossimo 13 maggio

Il Presidente palestinese Mahmud Abbas (Abu Mazen) ha confermato con un decreto presidenziale i numeri dei seggi riservati città per città ai candidati cristiani, in vista delle elezioni municipali in programma il prossimo 13 maggio. Secondo il decreto presidenziale, che porta la data del 15 marzo, ai candidati cristiani saranno tra l’altro riservati 8 seggi su 15 nei consigli municipali di Ramallah e Betlemme, e 10 seggi su 13 nei consigli municipali di Beit Sahour e Beit Jala.



A Bir Zeit i consiglieri municipali di fede cristiana saranno 10 su 13, mentre nella città di Zababdeh saranno 7 su 10. Fonti vicine alla Presidenza palestinese, contattate dall’Agenzia Fides, segnalano il decreto presidenziale come un riflesso dell’intenzione del Presidente Abbas di garantire adeguata rappresentanza politica ai cristiani palestinesi, sopratutto nelle città dove essi sono presenti in maggior numero.

20 marzo 2017